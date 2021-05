TEATRO LIVE BOLOGNA Vito all'Arena del Sole recita un 'pazzo' Shakespeare Prime rappresentazioni teatrali bolognesi dal vivo prodotte da ERT con la Compagnia Arte e Salute di Nanni Garella

Continua dopo il debutto nazionale, a Bologna dal vivo, “LA DODICESIMA NOTTE” da Shakespeare con Stefano Baiocchi in arte Vito. ERT, Emilia Romagna Teatro, ha prodotto lo spettacolo all'Arena del Sole con gli attori di Arte e Salute diretti da Nanni Garella. Il regista proviene dalla ventennale esperienza teatrale nato con il Dipartimento di Salute Mentale. “L'arte riempie i vuoti” secondo l'intuizione scespiriana e diventa terapia nella messinscena dell'adattamento. Vito da comico recita la commedia con l'ironia mimica che lo contraddistingue. Durante la fuga lirica in musica il protagonista 'spezza' la narrazione che diventa sinfonia degli attori nel progetto “Teatro e salute mentale” Onlus.

