ARCHEOLOGIA Vitruvius è a Fanum Fortunae Gli scavi di Fano attraverso le colonne principali dei basamenti rivelano al mondo la Basilica di Vitruvio: una scoperta eccezionale secondo il Ministro della Cultura Alessandro Giuli

VITRUVIO la cita nel trattato DE ARCHITECTURA facendo riferimento alla Fano augustea stabilisce storicamente la presenza della basilica che gli studiosi cercano da 2000 anni: i basamenti delle colonne grandi segnano l'area di recupero del sito archeologico in centro storico: FANUM FORTUNAE è la cittadina di una scoperta epocale. Da un cantiere privato di ristrutturazione di una palazzina emergono pareti e marmi greci provenienti dall'Asia Minore in vari altri ambienti le vestigia compatibili con l'architettura romana del I Secolo. Le tecniche costruttive dei Romani collimano con le scoperte della soprintendenza. Le ricerche risalgono al 1500 ma l'edificio è stato identificato in periodo moderno e la contemporaneità ha dato i suoi frutti. La ripavimentazione cittadina ha svelato l'enigma: pianta e orientamento coincidono con la lezione vitruviana annotata nel De Architectura, appunto. La scommessa imminente è in profondità: la struttura circolare emergerà, dicono gli esperti. La chiave di lettura era già presente nei passati scavi in Sant'Agostino, però.

