DOCUMENTO D'AUTORE "Viva Chile": la montagna di Pinochet LA CORDIGLIERA DEI SOGNI di Patricio Guzman distribuito dalla Wonder Pictures

Il Cile è la sua montagna. La Cordigliera che lo attraversa è un muro di altezze (e di cadute) che bene rappresenta il paese sin dal 1973 con la dittatura di Augusto Pinochet: tutti sanno che c'è anche se non la vedono (o la vedono in lontananza a distanza). Come la rappresentazione fotografica su una cartolina ti ricorda un luogo (Santiago), una storia (Il Golpe), una esplosione (la fuga, l'esilio) che fa paura anche da lontano... Guzman è un memorialista e grazie al regista Pablo Santos ha potuto sfruttare l'archivio politico della dittatura associato alla cinematografia pulita andina del documentarista Samuel Lahu. La neve e il biancore della catena montuosa con il sangue delle torture le morti cilene: Urla e silenzio. L'anima del Cile è ancora lì anche oggi. Le Ande ne sono il simbolo e per i cileni sono state barriera, protezione o esclusione, per altri un labirinto della memoria: paesaggio politico e poesia visiva.

fz



