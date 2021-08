"Vivere senza paura nell'età dell'incertezza": un percorso sull'irriducibilità dell'umano

Una mostra e un incontro: al Meeting le esperienze diventano integranti. “Vivere senza paura nell'età dell'incertezza”: una mostra che vuole mettere a fuoco il senso dell'irriducibilità dell'umano. Il percorso vede le testimonianze di Julián Carrón, docente di teologia alla Cattolica di Milano, Charles Taylor, professore emerito a Montreal e vincitore del premio Ratzinger 2019, e Rowan Williams, già arcivescovo di Canterbury, professore emerito a Cambridge, continuamente intrecciate a provocazioni, fatti e domande riguardanti il mondo contemporaneo. Quello stesso dialogo a tre che ha poi preso vita sul palco del Meeting, coi relatori che hanno via via preso posizione e risposto alle sollecitazioni e alle sfide sollevate dagli altri due interlocutori nelle loro precedenti interviste e nei dialoghi avvenuti durante l'anno. Il percorso della mostra è necessariamente audio-visivo, in modalità full immersion, con canzoni, testi, clip di film, interviste, poesie e immagini tratte dalla realtà contemporanea. L'età secolare in cui viviamo, segnata da un senso di diffusa incertezza, si presenta come una grande opportunità per riscoprire la vera natura dell'io, la sua sete di verità, giustizia e bontà, ma anche l'originalità dell'avvenimento cristiano. Nella mostra nessuna domanda attinente all'umano viene censurata, perché è necessario farsi ferire dal grido dell'uomo in questo tempo così esitante e difficile.