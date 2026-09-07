"Vocazioni" il calendario di Checco Guidi che raffigura personaggi della storia sammarinese e non solo

Nel punto esatto in cui l'arte incontra la solidarietà, nasce l'amore per il prossimo e la volontà di trasmettere energie positive, grazie anche alla testimonianza di chi si è messo al servizio della collettività.

Questo il lavoro dell'artista, poeta e custode della tradizione sammarinese Checco Guidi, ricevuto in Udienza dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, in occasione della presentazione del calendario da lui realizzato per il 2027 "Vocazioni".

Un'opera a tutti gli effetti, che raffigura, ogni mese, un volto di un personaggio che ha seguìto la propria Vocazione e ne ha fatta una ragione di vita: Papa Francesco, Madre Teresa di Calcutta, ma anche Don Oreste Benzi e Don Peppino.

“Checco Guidi ha voluto ancora una volta dar prova della sua singolare sensibilità artistica nonchè della passione e dell'impegno che continua a profondere nei tanti progetti che oggi, come in passato, ha portato a termine”, le parole della Reggenza.

"Da qualche anno mi diletto a fare disegni a matita, avevo tanti personaggi anche proprio di una vocazione, dal Papa, Madre Teresa, tanti altri. Ho continuato anche a disegnare alcuni personaggi nostri sammarinesi che hanno dato una vita per una vocazione, ma non solo nella cristianità, ma anche nella cultura, nell'arte, in altri campi, nella giustizia." ha dichiarato Checco Guidi.

Il ricavato della vendita del calendario “Vocazioni”, sarà devoluto alla CARITAS di San Marino, e contribuirà ad aiutare le persone fragili, un intento nobile sottolineato anche dal Segretario per la Giustizia con delega alla Famiglia, Stefano Canti:

"Anche nel nostro piccolo territorio ci sono molte famiglie in difficoltà e promuovere iniziative come quella che abbiamo presentato oggi gli Eccellentissimi Capitani Reggenti vanno proprio nella direzione di sostenere quelle associazioni che aiutano proprio queste famiglie in difficoltà".





Interviste a: Checco Guidi - Artista e poeta; Stefano Canti - Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Famiglia