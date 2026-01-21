MUSICA Voci e suoni a cappella all'inglese L'ensemble britannico VOCES8 (voceseight) al Romolo Valli di Reggio Emilia tappa regionale del tour italiano: dal rinascimentale al jazz in un tipico “british sound” che li distingue nel mondo

A cappella marcatamente policorale, inglese, dove risuonano madrigali. Lo stile dell'ensemble è, sì, legato alla tradizione musicale colta europea non senza guizzi ,fuori programma, jazz e pop: sacro e profano. Suoni fermi in vivace risalto (acustica) concepiti e cantati (tra Rinascimento e 1700) in origine nelle navate di San Marco a Venezia. Purezza dell'armonia: ottetto polifonico e folk (risuonano mottetti e chanson), una “koinè” di culture.



