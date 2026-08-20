RICORRENZA AEROCLUB VolaLido: cent'anni di passione aeronautica storica Compie 100 anni l'originale aeroporto antico d'Italia: il Nicelli del Lido nato nel 1926 è Lo scalo veneziano a nord dell'isola attivo ancora oggi

Agosto1926, inaugura il primo aeroporto civile italiano e successivo primo volo dalla laguna. Nuova aerostazione nel 1929. Scalo tecnico dell'Ala Littorio (poi ALITALIA) attivo fino al 1940 e con il cinema arriva dal dopoguerra a noi. Una mostra sul centenario documenta la storia dell'aeroporto antico dedicato all'eroe dei cieli Giovanni Nicelli, appunto. Un racconto affascinate e mondano legato anche alla storia del Festival e della Biennale del Cinema. Oggi è ancora attivo grazie all'aeroclub e all'aviazione sportiva fa formazione e cultura del volo. Transitano in laguna persone, Idee e immagini: le celebrità da un secolo volano al e dal Lido.

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