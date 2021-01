MIRANDOLA TEATRO ONLINE "Volare" come Modugno “TEATRI NELLA RETE” per la sopravvivenza in streaming stasera dall'auditorium di Mirandola dopo il webinar del pomeriggio la Compagnia Berardi Casolari con “IO PROVO A VOLARE” omaggio a Domenico Modugno

Una stagione virtuale recitata dal vivo pensata come offerta culturale d'emergenza sui palcoscenici di ATER Fondazione. Spettacoli e backstage da Cattolica a Fidenza il circuito Multidisciplinare regionale resiste. Recitazione e musica live in IO PROVO A VOLARE per la regia di Gabriella Casolari. Apre Gianfranco Berardi in musica e danza “tenta il volo” per realizzare il sogno di un artista venuto dalla provincia del sud proprio come Domenica Modugno. Sull'onda del mito, dal meridione contadino alla metropoli del nord, un viaggio musicale e ironico sul mestire dell'attore e le pene del fare arte in piena crisi economica e sociale. Spavaldi e spaventati, musici e teatranti, s'identificano con Modugno. TeatroMusical povero e puro nella sua poetica tocca il cabaret e il varietà con tutta la dignità del mondo, che di questi tempi è segno di nobiltà, nel mistero di questi nostri lunghi giorni del diluvio provinciale...

Interviste con GIANFRANCO BERARDI Attore e GABRIELLA CASOLARI Regista



