KERMESSE CL RIMINI Volontari “blended”: al Meeting20 speciale lavorano già Arrivano i volontari per il PreMeeting 2020 una quarantina di persone a oggi, giovani e adulti, lavorano già alla SPECIAL EDITION in formula “blended” sia in presenza sia da fuori

Cambia il lavoro volontario al Premeeting ma l'impegno rimane la colonna portante di tutta l'edizione speciale in presenza e da fuori visto che si può essere volontari al Palacongressi e Ambassador (operando a vari livelli dalla propria città). Saranno centinaia e non migliaia, infine, rispetto ai decenni passati ma altamente specializzati e motivati nel senso che provengono da zone o regioni limitrofe e soprattutto sono figure tecniche in formula 'realizzativa'. Tutti possono dare una mano ed essere AMBASSADOR non in presenza ma in consistenza... in modo pratico si collabora dall'esterno alla comunicazione, convegni e mostre, ma soprattutto ai SOCIAL MEDIA senza limiti puoi coinvolgere tutti.

