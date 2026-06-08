"Vorremmo che la scuola restasse aperta": la lettera dei bambini di Chiesanuova emoziona la Giunta

"Le scriviamo perché vorremmo che la scuola elementare di Chiesanuova restasse aperta". Con carta e penna, gli alunni della quarta elementare hanno deciso di far sentire la propria voce, inviando una lettera al Capitano di Castello per spiegare quelli che, dal loro punto di vista, sono i vantaggi di una scuola con pochi studenti.

Nella missiva i bambini evidenziano come classi poco numerose consentano di svolgere più attività e laboratori, organizzare più frequentemente esperienze pratiche come i laboratori di cucina, proporre giochi più interattivi, attività manuali di vario tipo e numerosi lavori artistici. "Possiamo essere maggiormente seguiti dalle insegnanti e ricevere più aiuto e attenzione", scrivono inoltre, chiedendo infine che le loro considerazioni vengano portate all'attenzione di chi sarà chiamato a decidere sul futuro del plesso scolastico.

Un appello che non è rimasto senza risposta. Alla prima riunione utile, la Giunta di Castello ha deciso di rispondere ufficialmente agli alunni. Nella lettera firmata dal Capitano di Castello Marino Rosti si ringraziano i bambini per aver espresso il loro punto di vista e li si incoraggia a continuare a essere curiosi e desiderosi di imparare. Rosti assicura inoltre che le loro riflessioni saranno trasmesse a chi dovrà prendere una decisione sulla scuola, sottolineando come quella lettera rappresenti "un motivo in più" per far comprendere il valore del plesso scolastico a chi non vive quotidianamente la realtà del Castello.

La risposta è stata accompagnata da un gesto simbolico: la consegna di un diploma di buon cittadino per aver "difeso con le parole la vostra e la nostra scuola". Un riconoscimento che il Capitano di Castello ha poi consegnato personalmente ai giovani firmatari - Alex, Alessandro, Anna, Chry e Melissa - in un momento particolarmente emozionante.

"I bambini ci hanno dato una piccola lezione di comunità", commenta la Giunta di Castello, che proprio da questa iniziativa trae ulteriore convinzione nel sostenere la permanenza della scuola di Chiesanuova.







