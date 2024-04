MUSICA NAPOLI IN ROMAGNA "Vulìo": il desiderio grande partenopeo Le chitarre di JOE BARBIERI all'Auditorium di Fusignano di Ravenna per il festival itinerante del jazz in Emilia Romagna

È Crossroad 2024 a portare in Romagna il 'fado' partenopeo del progetto musicale di Joe Barbieri. Il musicista evoca con “Vulìo” la malinconia di Pino Daniele (che in passato lo ha prodotto) con sonorità melodiche e sinfoniche per chitarre e parole poetiche. Dopo la tournée per i 30 anni di attività (e da leader del gruppo sin dal 2004 con il primo album IN PAROLE POVERE) viaggia di nuovo sulle ali del progetto, da partenopeo doc tutto dentro la canzone napoletana di tradizione, nel disco che uscirà a giorni. “Rispetto e pudore” - scrive - per la vecchia scuola anche nella parola “vulìo” che significa DESIDERIO grande, sproporzionato, in un omaggio d'amore a Napoli.

