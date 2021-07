L'ARTE DI COMUNICARE Ward Lab: si chiude con successo la tre giorni di workshop al Teatro Titano Evento in collaborazione con San Marino Comics

Un week-end alla scoperta della comunicazione insieme a Luca e Monica Ward, Alessandro Campaiola, Vito Caporale e Laura Di Mauro. Protagonista indiscussa, l'arte di comunicare.

Ward Lab si prefigge l’ambizioso obiettivo di portare sul territorio italiano e non solo, una scuola di alta formazione per imparare a valorizzare qualità attoriali e comunicazione professionale e sociale, a migliorare i propri punti deboli, lasciandosi guidare dai più noti doppiatori italiani, voci inconfondibili che ci accompagnano da sempre al cinema, in tv e teatro.

Ieri a conclusione della tre giorni di workshop, la consegna degli attestati ai partecipanti. Ma non finisce qui. Ad agosto le sorprese continuano: lo staff di Ward Lab torna in Repubblica, sul palco del San Marino Comics.

Nel video le interviste a Matilde Gazzolo, Staff WardLab; Francesco Silella, Staff WardLab; Giancarlo Cesarei, Responsabile Marketing Ward Lab; Luca Ward, attore/doppiatore Ward Lab; Monica Ward, attrice/doppiatrice Ward Lab; Paolo Gualdi, Presidente San Marino Comics al quale rivolgiamo un particolare ringraziamento per le immagini.

