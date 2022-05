SERATA CULTURA E UNIVERSITÀ "We sing in the choir together": la Dante Alghieri sul cinema corale Tearzo appuntamento con il Mese dantesco in Repubblica tra cinematografia e colonne sonore del dopoguerra

“Il cinema corale al mese dantesco 2022”. Ieri in aula magna di Scienze Umane il terzo incontro annuale a cura della Associazione dantesca sammarinese in collaborazione con Segreteria alla Cultura, Ambasciata d'Italia, Unesco, Giunta di Castello e Sums. Luca Pasquale, già docente e critico del cinema a Bologna e insegnante a San Marino, ha parlato della cinematografia italiana del dopoguerra da Visconti, Antonioni e Fellini. In chiusura due giovani muscisti sammarinesi, Francesco Amadei e Nicholas Briganti, si sono alternati con l'arpista Federico Tonini su colonne sonore da film. Prossimo appuntamento il 2 giugno con il rapper Irol dal titolo “Solito monte su Rap e Freestyle”.

fz

