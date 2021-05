MEDIA SPETTACOLI Web comedy in "Flub" per YouTube “FLUB”, una commedia sui social per giovani artisti emergenti in una serie comica progetto di Saponaro-De Martin per il futuro rilancio dello spettacolo dal vivo durante l'estate

Comedy in web serie, “FLUB”, siamo noi... attraverso la vita dell'attore e dell'artista in genere, fuori dalle scene direttamente da casa, “fare tv” sembra facile. Conquistarsi il palco dalla propria dimora dopo il lockdown, senza soldi e soprattutto, dietro le quinte (con certi pre supposti): “ sei un attore ma di lavoro, cosa fai!? " L'idea nasce a Torino tra 40 giovani professionisti rimasti a piedi... senza lavoro e opportunità economiche, manco i soldi per pagare “l'affitto di cittadinanza” e “il reddito a distanza”, per questo tocca tutto il paese e i teatranti di varia esperienza. Le competenze artistiche, le capacità creative oltre alle doti professionali per fare il lavoro dell'arte, oggi, prevedono una gestione economica tra booking e marketing che competerebbe a un ingegnere gestionale capace di far ridere... o piangere. L'autoironia è la chiave della commedia web ma è il pubblico a deciderne le sorti, sui media, in tv e dal vero, davvero...

