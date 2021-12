WebGiovani: tutta la vita in una app

Parliamo di noi ma non del profilo virtuale o multimediale! Agli attori in scena interessa quello reale (desideri e azioni) molto più del solito click, che mica sempre è un like... anzi!? La coppia autoriale Marchioni-Montalbani de' La Baracca-Testoni Ragazzi parla ai giovanissimi con attori esordienti, icone di scena... 4 protagonisti con le loro 'appendici': gli smartphone e i tablet. Non hai faccia se non ti procuri un'interfaccia virtul-digitale per essere 'multireale'... addirittura i corpi si modificano in modalità tecnologica. Una nuova dimensione dell'adolescenza in fase pandemica può trasformarsi in una condizione endemica. Anche il web può cambiare se chi lo affronta è capace di 'connettere', il cuore ( si pensi al prolbema del cyber-bullismo o della pedo-pornografia). Senza i telefonini si può stare!? La dipendenza è segno di mancanza: la vita in una APP... (storicamente la tecnoscienza non è mai neutrale).

fz