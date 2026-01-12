SAN MARINO Week end di cultura sul Titano tra spettacoli e concerti

Musica e rappresentazioni teatrali hanno animato il fine settimana sammarinese. Al Teatro Nuovo di Dogana in scena “La legge secondo de Andrè”, realizzato dall'associazione “Cattolica per la Tanzania ODV”. Sul palco una big band con gli arrangiamento più complessi del repertorio del maestro genovese. Con Inejula, la bottega del Falegname, Danilo Artale e Davide Brambilla, le canzoni saranno contrappuntate da una piccola narrazione introduttiva. Concerto con un importante risolto sociale: i fondi raccolti verranno destinatati per “Pura Vida”, un'organizzazione del terzo settore che promuove lo sport e il divertimento attraverso vela, attività nautiche e cultura marinara.

All'auditorium Little Tony di Serravalle la commedia dialettale “La burasca ad Feragost”: tre atti tragicomici di Maurizio Antolini. Una bella e divertente storia dove si racconta una vicenda accaduta nel 2015 nel B&B di Stella e Piero, dove casualmente si ritrovano alcune persone testimoni di fatti accaduti trentacinque anni prima nell'albergo. Un’avventura tutta da scoprire...

Nel pomeriggio di domenica, sempre alla Sala Polivalente di Serravalle, la musica con “La vedova allegra”, le melodie più belle dell'operetta dal vivo. Iniziativa pensata anche per avvicinare un pubblico più giovane al “Bel Canto” con una musica più leggera e meno impegnativa all'ascolto.

A chiudere il week end al Teatro Concordia lo spettacolo poetico e ironico “Lumache” di Stefano Andreoli con Marco Continanza per la rassegna “1,2,3..Scena!”. Una rappresentazione che indaga il valore della lentezza in un mondo in cui la velocità sembra essere diventata un elemento imprescindibile del vivere. Al centro del racconto due storie parallele, due “lumache” molto diverse tra loro. Una narrazione visiva intensa e coinvolgente, capace di parlare a spettatori di ogni età.

