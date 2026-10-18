SPETTACOLI Weekend di cultura a San Marino: dalla musica al teatro immersivo Un fine settimana ricco di iniziative sul Titano, con diverse proposte: concerti, gemellaggi tra giovani musicisti e teatro

Un esempio concreto di come la musica possa contribuire a superare i confini. Al Concordia di Borgo Maggiore il Concerto di Gala che ha visto suonare, insieme, i ragazzi dell'Istituto Musicale Sammarinese e l'Abu Dhabi Youth Orchestra and Choir. Un gemellaggio culturale tra la Repubblica e gli Emirati Arabi, culminato con il concerto. Un progetto fatto di masterclass, prove congiunte, interazione e integrazione, con l'obiettivo di crescere insieme e farsi ambasciatori di pace.

A Serravalle l'apertura della stagione “Teatro Vivo 26/27”, organizzata all'Auditorium Little Tony dal gruppo Vo.Ci. e dalla Giunta di Castello. In scena la compagnia forlivese Qaos Gruppo Teatrale con lo spettacolo “Amori da marciapiede”, ideato e diretto da Alberto Sebastian Ricci. Un'esperienza immersiva: scompaiono platea, sipario e palco. Il pubblico entra nell'Elite Noir, locale immaginario elegante e decadente. Lungo il percorso si incontrano figure notturne e anime in transito, in una narrazione che alterna ironia e disincanto. Prossimo spettacolo: il 6 novembre con la compagnia bolognese Teatro a Molla.

Concertisti di fama internazionale ad Acquaviva, nella Chiesa di S. Andrea Apostolo, per il secondo appuntamento del Maskfest 2026. Protagonista l'Altus New Breath Ensemble guidato da Pascal Gallois: formazione composta da musicisti del Conservatorio Mozart di Parigi, della Filarmonica della Macedonia del Nord e altre prestigiose realtà. L'ensemble promuove un repertorio ambizioso, creando nuove opere. La programmazione combina capolavori del XX secolo con compositori macedoni contemporanei. Parte del concerto è stata diretta dal maestro Massimiliano Messieri.

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