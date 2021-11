PAURA Weekend di Halloween tra brivido e divertimento, da San Marino alla Riviera

Un percorso da brividi, tra storie dell'orrore, streghe e mostri. Nel giorno più pauroso dell'anno, bambini e famiglie hanno viaggiato sul San Marino Halloween Express: il trenino turistico che si è trasformato in un mezzo di fantasia. Lungo la vecchia ferrovia, nelle vecchie gallerie e tra Borgo e Città attori, figuranti e tanto brivido, con suoni e animazioni dedicati a una delle feste più amate dai più piccoli. Il 31 ottobre buona affluenza di visitatori in centro storico, con parcheggi pieni e tante persone a spasso per le vie di Città. Non sono mancate le passeggiate per fare “dolcetto-scherzetto” e serate a tema nei locali.

E se nel Riminese questo era il weekend che il mondo delle discoteche aspettava da tempo dopo i tempi difficili del Covid, anche i parchi tematici hanno festeggiato questo lungo ponte con centinaia di famiglie in visita, anche dall'estero, come fa sapere il gruppo Costa. Storie, arti, figuranti, cibi della tradizione e percorsi horror sono solo alcune delle attrazioni dedicate a grandi e piccoli.

