GIOCO Weekend di svago con la San Marino Game Convention a tema storico

Non serve essere esperti, basta la curiosità e la voglia di giocare. La 23esima edizione della San Marino Game Convention, al Centro congressi Kursaal fino a domani, è aperta a tutti e a ingresso libero. Disponibili giochi da tavolo e giochi di ruolo, con la presenza di facilitatori a disposizione per agevolare i partecipanti. A organizzare la manifestazione è l'Associazione sammarinese giochi storici. "Siamo oltre le 170 presenze oggi, quindi sta andando bene - commenta Giancarlo Ceccoli, presidente dell'Asgc -. Il tema di quest'anno è la storia e le battaglie del 1600-1700 e della Seconda guerra mondiale". Nelle sale adiacenti, spazio anche ai Wargame classici, con diorami e miniature, sempre a sfondo storico. A dare il proprio contributo è anche Riviera Nerd, il nuovo gruppo di associazioni del circondario che raccoglie gli appassionati del mondo dell'intrattenimento. Tra le curiosità dell'evento, la ricostruzione realizzata da un appassionato de “La Bianca e la Rossa”, un gioco esposto nel Museo di Stato di San Marino e risalente al 1700. "E' un gioco d'azzardo del 1740 - conclude Ceccoli - e ad oggi quello di San Marino sembra l'unico reperto di un gioco conosciuto in tutta Italia, considerabile come l'antenato della roulette".

Nel video l'intervista a Gian Carlo Ceccoli, presidente dell'Associazione sammarinese giochi storici

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: