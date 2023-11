Weekend di teatro a San Marino: al Nuovo l'universo esilarante di Enrico Brignano Al Concordia domenica di teatro per famiglie con "Mattia e il nonno"

Una riflessione sulla vita e sulla società che cambia con sorriso e ironia: Enrico Brignano ha portato al Nuovo di Dogana il suo spettacolo Ma... diamoci del Tu!, scritto con Manuela D'Angelo e la collaborazione di Alessio Parenti. Battute, risate, critica e auto-critica nello spettacolo di uno dei comici più amati.

Brignano mette in scena aspetti inediti della sua professione e della sua storia, dalle delusioni alle false partenze, con i “no” ricevuti che, alla fine, fortificano. Poi c'è il cambiamento sociale, del “lei” che sempre più spesso diventa “tu”, senza una reale confidenza tra le persone.

Ancora teatro con Mattia e il nonno, rappresentazione andata in scena domenica 19 novembre al Concordia di Borgo Maggiore: il nonno insegna al nipote, giocando con lui, le regole che governano l'animo umano e come fare per rimanere vivi nel cuore di chi si ama.

