CINEMA E MODA Wenders con Swinton di Chanel WIM WENDERS per CHANEL dirige TILDA SWINTON in Cina

Tilda cerca la bellezza ispirata ai paraventi di COROMANDEL amati e collezionati da Coco Chanel. Oggetti in legno laccato preziosi arrivavano dalla via dei commerci cinese in India e da lì nel XVII secolo in Europa. Dalla casa parigina della fondatrice alle sponde del Lago dell'Ovest tra i più belli del mondo secondo l'Unesco. Patrimonio dell'Umanità per la nuova collezione secondo i parametri del bello che Coco attribuiva ai coloratissimi incastonati di preziosi, Coromandel, appunto. Chanel e il dettaglio nella silhouette femminile in trecce e cappotti, tasche a bustina e tweed visti poeticamente da Wenders su Swinton.

