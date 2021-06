Western mediterraneo alla garibaldina

"Il mio corpo vi seppellirà"

La storica sala del cinema-teatro riminese rinnovata da poco si presta alla follia di una pellicola che non ha eguali né precedenti in Italia. Il film è un action storico proiettato (lunedì c'era il regista in platea a parlarne) in un luogo antico come il Tiberio dove si cammina sull'archeologia e le file di poltrone stanno sospese tra Medioevo e fine Ottocento nel Borgo San Giuliano. IL MIO CORPO VI SEPPELLIRÀ di La Pàrola racconta l'epopea garibaldina in Sicilia alla western spaghetti rosso splatter come l'avrebbe condita Tarantino ma con l'originalità della storia risorgimentale vista dal sud borbonico contro il nord piemontese. Trama complessa di ex soldati e disertori passati ai diversi schieramenti anche a forza e di un gruppo di brigantesse spietate denominate DRUDE. Altro che IL GATTOPARDO di Tomasi di Lampedusa qui siamo al Far West mediterraneo con violenze e morti ammazzati, compresi i bambini, da 1860 che di 'unitario' aveva ben poco secondo le fonti del regista. Costumi d'epoca e stuntman, cavalli e il cane (dello stesso filmmaker) vero coprotagonista, TAC. Da vedere solo in sala, girato nelle Murge, la pellicola ci ricorda che solo 20 anni prima nel 1840-42 fu pubblicata l'edizione definitiva (la famosa Quarantana) dei Promessi Sposi: che diverse italie erano!?

fz