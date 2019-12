PRIMA FILM D'ANIMAZIONE Will Smith diventa un cartone e fa il piccione San Marino Cinema propone per il pomeriggio del 25 dicembre per famiglie alle 15, successivamente in replica sempre al Concordia, il cartoon americano “SPIE SOTTO COPERTA” protagonista Will Smith

L'agente segretissimo... Lance Sterling ha il fascino nascosto del detective maledetto e piace alle donne soprattutto perché somiglia a WILL SMITH (che per la fama internazionale anche in Italia diventa addirittura un cartone) ma dovrà vedersela con le sembianze di un piccione. Walter BECKETT, invece, è più ALTER che EGO di LANCE-SMITH: uno scienziato che realizza gadget geniali alla 007 per le spie ma sfigato e con difficoltà di relazione. Per un caso fortuito i nostri eroi diventano la coppia di investigatori perfetta. Il film nasce dal cortometraggio “PIGEON IMPOSSIBLE” (piccione della missione, impossibile) ed è tutto dire... La nota casa automobilistica tedesca AUDI ha disegnato un prototipo d'autovettura 'animata' appositamente per il film e Will Smith.

fz



I più letti della settimana: