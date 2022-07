Willos': la musica irish di Siena

Il compositore Giuntini (che suona la cornamusa celtica) con le sue sonorità di cui risentono i WILLOS' ha scritto partiture per The Chieftains, Capossela e Modena City Ramblers, ma gli arrangiamenti popolari di danze e ballate irlandesi li ricordiamo in “Gangs of New York”. Lo spettacolo per voce (Fiona King) e violino solista (Stephanie Martin di Belfast autrice del concerto) vede un gruppo storico toscano che ha suonato in oltre 600 serate in tutta Europa. Cultura e melodie dell'ULSTER, il Nord dell'isola, crocevia tra Irlanda, Scozie e Galles. WILLOS' nasce nel 2001 a Siena dalla inventiva dei musicisti che attingono al repertorio gaelico e lowlands scozzese. Dall'Irish College romano arriva addirittura una ballata originale ottocentesca. Ballate e canzoni derivano dalle brughiere d'Irlanda suonate da pastori e contadini in specifici rituali delle campagne. La ricerca musicale è basata su fonti poetiche originali che prevedevano versi e accompagnamento strumentale con bouzouki, chitarra folk, e tamburo: “From now on” è l'ultimo disco, cuore del tour regionale.

