CONCERTO MODENA Willos': la musica irish di Siena Una notte irlandese con il gruppo WILLOS' insieme a Massimo Giuntini, autore di colonne sonore per Martin Scorsese, la cultura celtica al Cortile del Melograno di Modena

Il compositore Giuntini (che suona la cornamusa celtica) con le sue sonorità di cui risentono i WILLOS' ha scritto partiture per The Chieftains, Capossela e Modena City Ramblers, ma gli arrangiamenti popolari di danze e ballate irlandesi li ricordiamo in “Gangs of New York”. Lo spettacolo per voce (Fiona King) e violino solista (Stephanie Martin di Belfast autrice del concerto) vede un gruppo storico toscano che ha suonato in oltre 600 serate in tutta Europa. Cultura e melodie dell'ULSTER, il Nord dell'isola, crocevia tra Irlanda, Scozie e Galles. WILLOS' nasce nel 2001 a Siena dalla inventiva dei musicisti che attingono al repertorio gaelico e lowlands scozzese. Dall'Irish College romano arriva addirittura una ballata originale ottocentesca. Ballate e canzoni derivano dalle brughiere d'Irlanda suonate da pastori e contadini in specifici rituali delle campagne. La ricerca musicale è basata su fonti poetiche originali che prevedevano versi e accompagnamento strumentale con bouzouki, chitarra folk, e tamburo: “From now on” è l'ultimo disco, cuore del tour regionale.

