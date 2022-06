Winnie e Pimpi fanno paura

'L'orsettorsacchiotto' giallo tenero e dolce con il maialino Pimpi (Piglet), anglosassoni sin dal 1921 (romanzi per ragazzi del 1926) disegnati a Londra da Alan Milne, hanno subito la mutazione meno adatta per bambini (e anche per gli adulti che ne fruiranno) ma l'operazione “BLOOD and HONEY" ha già trovato un mercato sul web sospinto dai social. Basta fiaba avanti con la vicenda contorta partita dall'abbandono dell'amico Robin che da grande va al college (a far danni...). Tigro e l'asino Hi Ho non pervenuti per ora. Una creatura tutt'altro che amichevole ha sostituito il protagonista e nel Bosco dei Cento Acri sembra esserci qualcun altro... Trasmutazioni omicide d'inizio ventennio a 100 anni dalla felice creazione animata il mondo dell'horror ha fatto bingo assicurandosi un copyright pesante. Il regista Rhys Waterfield punta sullo SLASHER ( tagli e fendenti sanguinolenti) in maschere oscure animalesche, che farebbero rabbrividire bimbi, fratelli, genitori e nonni, senza i filtri del PARENTAL CONTROL...

