EMILIA ROMAGNA TEATRO Wolf/Woolf: il lupo di Virginia a teatro CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF? Di Eduard Albee per la regia di Antonio Latella e prodotto dallo Stabile dell'Umbria da Reggio Emilia a Bologna per febbraio, in scena anche a Rimini per il weekend

Non è solo un gioco di parole in inglese della canzoncina: “chi ha paura del lupo cattivo?” e dal nome della scrittrice Virgina: wolf /woolf (instancabile femminista americana e sperimentatrice del linguaggio, donna capace di spiazzare padre, madre e la morte stessa). Il lupo è pronto a sbranarci se trasgrediamo regole anche verbali, quel che la scrittrice faceva continuamente, per ribellione linguistica e sociale. La trama del dramma del 1962 di Albee (figlio adottivo di una coppia di teatranti, disadattato e poco avvezzo allo studio, vincitore del Pulitzer), testo divento un famoso film, parla di una notturna storia di sesso e alcool tra due coppie: una 'attempata' e stanca l'altra giovane e spaventata per le offese, le parolacce e i ricatti, la violenza spropositata di un'intera notte che finisce la mattina in una normale colazione quotidiana senza amore...

fz

