World Brain Day: ecco come tenere allenato il nostro cervello.

Il 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale per la salute del cervello. Ricordiamo quanto sia importante prendersi cura del fisico, quanto della mente, per questo vi regaliamo sette piccoli trucchetti per mantenervi in forma e attivi, riducendo lo stress emotivo e ambientale.

1. Muoviti: l'attività fisica permette il rilascio di endorfine, la creatività aumenta e si riduce la depressione lieve.

2. Accogli il tuo "io" interiore: medita, poi prendi carta e penna e scrivi ciò che ti assilla. Valuta se sono problemi veri oppure no.

3. Mettiti nei panni degli altri: cerca di osservare le situazioni con gli occhi di persone estremamente distanti dal tuo modo di vedere.

4. Nutri il tuo cervello: il pesce e altri alimenti ricchi di acidi grassi e omega-3, se consumati due volte a settimana, possono proteggerti da difetti di pensiero e memoria.

5. Ammira l'arte: visita un museo, una galleria, o vai al cinema. Migliora la resilienza psicologica e aiuta il benessere.

6. Dosa l'energia sociale: le relazioni sono linfa per il nostro cervello, ma ritagliarsi degli spazi personali è essenziale per non essere prosciugati dagli altri. Trova il tuo equilibrio, senza dispiacerti se non coincide con quello altrui.

7. Crea playlist ad hoc: a seconda dell’attività che sei in procinto di fare, puoi accompagnarti con le melodie più adatte.

