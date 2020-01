OPERA RAVENNA XERSE: un barocco vero in opera moderna Stagione operistica ravennate d'eccezione con SERSE di Händel per la prima volta nella storia sul palco dell'Alighieri un fine settimana “barocco” anche per le scuole con l'Accademia Bizantina

Opera seria italiana con elementi buffi e grotteschi in 3 atti su libretto anonimo da XERSE di Nicolò Minato, Musiche di Händel, (un capolavoro del Barocco) in un ensemble per la regia teatrale moderna di GABRIELE VACIS. La messa in scene contemporanea su tre piani parte dalle esecuzioni in musica non in buca ma allo stesso livello del pubblico mentre alle spalle dei cantanti scorrono immagini sullo schermo e scenografie viventi mimate da giovani interpreti a commento delle varie scene. “OMBRA MAI FU” famosa aria del SERSE sulla maestà della natura e gli alberi (i platani degli incontri amorosi) dell'arte povera 'arborea' di Penone-Paolini fa proprio delle musica di Händel, l'elemento ironico più giocoso.

fz

Intervista con GABRIELE VACIS Regista teatrale

