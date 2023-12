ANNIVERSARIO XXV: dentro la Google story I 25 anni di Google in ¼ di secolo breve nei trend di ricerca della gente di tutto il mondo accomunata dalle immagini più viste

Un Google-passo in 25 anni che per internet e il web sono un “secolo breve” 'allunato' nel millennio della robotica, della realtà aumentata e della Intelligenza artificiale, appena cominciata: l'era di (Page-Brine) Alphabet continua... Facce, figure e storie, più ricercate (e cliccate) di sempre che hanno cambiato il modo di guardare il mondo reale 'fissato' dal virtuale. Atleti, cantanti, giocattoli dentro al motore di ricerca specchio del nostro conoscere: da Gaza a barbie canta Rosa Chemical in Italia.

