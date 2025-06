STORIA ANIMAZIONE XXX-Toy-Pixar dal 2026 il n°5 TOY STORY di John Lassiter compie 30 anni nell'attesa del lungometraggio animato n°5 la Pixar celebra la serie in attesa del 2026

Era il 1995 eppure non sembra... I personaggi e la storia sono ancora inossidabili e duraturi pure per le generazioni recenti. Animazione innovativa e realistica (in CGI) fece scuola cambiando il mondo del cartoon. Il rovesciamento stava anche nella sceneggiatura: i veri protagonisti erano e sono i giocattoli animati capaci di confondersi con l'umanità di chi li possiede (anzi, di chi li ha come amici).

Dopo l'Oscar del 1996 storytelling ed effetti speciali presero forma nei decenni sfruttando la scia musicale e le colonne sonore di Randy Newman con l'evoluzione di suoni e rumori ambientali. La saga è sempre correlata di short sulle figure più incisive e amate nel diverse storie: vedi Buzz o Woody. La combriccola di giocattoli forma insieme una comunità ludica famigliare di vita.

