POESIA Yuleisy Cruz Lezcano al Premio Strega e al Salone del Libro di Torino Pubblicata con "Leonida Edizioni" la raccolta di poesie sulla violenza contro le donne: "Di un'altra voce sarà la paura"

Arrivata in Italia a 18 anni, Yuleisy Cruz Lezcano, fin dall'infanzia a Cuba, sua terra d'origine, si è cimentata nelle discipline artistiche e nella scrittura e “Di un'altra voce sarà la paura” è una raccolta di poesie con cui si approccia al mondo straziante della violenza sulle donne.

“In passato, anche io – dice la poetessa – ho subito una forma di violenza. Quando ero una bambina ho avuto un patrigno che si ubriacava, si trasformava e faceva violenza sulla mia mamma. È quindi un tema che è nelle mie corde, anche se scriverlo è stato travagliato e molto doloroso”.

Già 18 libri alle spalle, con le sue poesie tradotte e pubblicate anche in francese, spagnolo, portoghese, inglese e albanese, Yuleisy Cruz Lezcano ha ottenuto ottimi riscontri in premi e rassegne in Italia e in America latina e con “Di un'altra voce sarà la paura” sarà presente a due degli appuntamenti più importanti per la letteratura italiana e non solo: “Ho appena avuto la notizia – rivela con soddisfazione la poetessa – che sono tra i candidati alla seconda edizione del Premio Strega, sezione poesia. Per questo devo ringraziare la mia casa editrice 'Leonida Edizioni' che presenterà questa mia ultima raccolta di poesie anche al Salone del Libro di Torino, il prossimo 12 maggio, nello stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

