Zaccaria Righi, sammarinese di 17 anni, pubblica "Il diario del cinghiale", sul tema della solitudine e del senso di vuoto "Fare della scrittura un mestiere sarebbe un grande sogno che si realizza"

Una creatura spaventosa appare ogni notte in sogno a Jonathan Hipkins, spingendolo fino alla follia. Nella foresta troverà le risposte alle sue mille domande e incontrerà un animale dal manto nero. Il diario del cinghiale di Zaccaria Righi, studente sammarinese di 17 anni, è un horror introspettivo, ambientato nei primi del Novecento. Al centro le paure più profonde dell'essere umano.

"Il mio libro vorrebbe scavare nelle paure umane come la solitudine e il vuoto per scoprire le soluzioni a questi problemi grazie al genere horror. A volte se ne può uscire altre volte sfortunatamente no". L'idea nasce tre anni fa durante una lezione di inglese alla Scuola del libro di Urbino, dove a settembre frequenterà l'ultimo anno di Cinema e fotografia. Zaccaria comincia con la scrittura di racconti, ispirato dalle letture di Howard Phillips Lovecraft e Thomas Owen. Ma è soprattutto Stephen King che spinge il giovane autore a iniziare il suo primo romanzo. L'opera affronta i sentimenti di solitudine e senso di vuoto che lo studente ha provato durante la sua infanzia.

"La solitudine è un sentimento che noi ragazzi proviamo spesso. Soprattutto alle scuole quando si tende ad escludere alcuni compagni, come è successo a me". Tra le sue grandi passioni la fotografia, come testimonia la copertina del libro, una foto scattata dallo stesso autore al Campo sportivo di Fonte dell'Ovo. Ma il suo vero sogno è quello di scrivere. "Mi piacerebbe tantissimo diventare uno scrittore. Ma il mio vero obiettivo è quello di scrivere sceneggiature. Perciò sto studiando per questo. Fare della scrittura un mestiere per me sarebbe un grande sogno che si realizza".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: