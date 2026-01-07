PRIMA FILM RSM "ZaloneMania" anche sul Titano Checco Zalone quest'anno per le feste dopo l'ultimo TOLO TOLO del 2020 in un nuovo grande successo 'pop' che funziona sempre soprattutto sul BUEN CAMINO galiziano di Santiago di Compostela

Il film stavolta non è mediocre ma medio e i personaggi sono comunque tutti positivi. Una certa qualità nei caratteri e nella storia non si nega neanche a Medici-Zalone. Padre e figlia in cammino non senza l'apporto della madre bella e invecchiata da modella. Martina Colombari, appunto, fa proprio la sua parte con ironia alla ricerca dell'equilibrio-donna. Guai urologici in chiave pubblicitaria da musica finale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: