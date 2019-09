Zaloniamoci su: il film di Luca Medici alias Checco Zalone fa paura...

Checco Zalone

Missione suicida dei 'cinematografari' italiani spaventati dall'effetto ZALONE su botteghini e titoli in sala, da Natale all'Epifania, tutti terrorizzati che il CHECCO nazionali sbanchi e monopolizzi biglietti e presenze svuotando (come sempre) tutte le altre sale... portandosi via spettatori, colleghi e produttori. BOX OFFICE in crisi nera se i titoli si accavallano “TOLO TOLO” brucerà tutti anche STAR WARS , CATS e PINOCCHIO con Benigni, depotenziandone gli incassi. Siccome ZALONE vince sempre produttori, distributori ed esercenti, secondo indiscrezioni marcherebbero stretto l'entourage 'zaloniano' perché desista... lasci fare e cerchi di soprassedere magari fino a Pasqua 2020 pensandoci e 'perdendoci' su!? La partita la giocano anche il prezzo del biglietto e la crisi economica famigliare: al cine ci si va un po' meno ( non più di 2 volte sotto le feste) quindi VINCE LUI ma il PIATTO PIANGE e il mercato ha le sue regole, che solo il cuore di LUCA MEDICI alias CHECCO ZALONE, può cambiare e trasformare solo per amore, del cinema.

fz