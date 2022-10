PAPA GIOVANNI XXIII Zambia: medici e infermieri grazie al sogno della Beata Sandra Sabattini

Nasce la Borsa di Studio Il Sogno di Sandra Sabattini - come riporta semprenews, per offrire opportunità di formazione in ambito medico-sanitario per giovani seguiti in Zambia dalla Comunità Papa Giovanni XXIII attraverso i progetti di Condivisione fra i Popoli che aiutano e accompagnano bambini e ragazzi, assicurando alloggio, cibo, istruzione, attività ricreative, formazione morale e spirituale oltre che professionale e opportunità di inserimento lavorativo. Da sempre il progetto Cicetekelo assegna particolare importanza al diritto all'istruzione, nella convinzione che sia fondamentale per aiutare le giovani generazioni a costruirsi un futuro diverso e sicuramente migliore. Negli anni ha mandato a scuola tanti bambini e ragazzi, dando loro l'opportunità di diventare protagonisti della propria vita e della propria storia. Sandra Sabattini morta al IV anno di Medicina, non ancora ventitreenne, si stava preparando a diventare medico per andare missionaria in Africa e raggiungere i più poveri tra i poveri.

I primi beneficiari della Borsa di studio Sandra Sabattini sono Dinah Tembo (22 anni) e Anna Muzeya (23 anni) Benjamin Mwamba (20 anni)

