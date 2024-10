Zavoli 'oltre100'

Sergio Zavoli

Il radiodocumentario veniva dal radiodramma e negli anni 50 la radio ancora la faceva da padrona rispetto alla televisione, e Zavoli veniva proprio dal lì. Entra in Rai nel 1947 come radiocronista. Diari e taccuini radiotelevisivi che hanno segnato 70 anni di storia del servizio pubblico. Il processo zavoliano alla tappa del ciclismo nel 1962 è all'origine del talk show italiano. Poi ci sono le grandi inchieste anni Settanta (mistica dell'intervista), i programmi di approfondimento sui processi e la storia politica. Il tutto costellato dal rapporto stretto e complice con il conterraneo Federico Fellini col quale condivideva le città (Roma e Rimini) e gli amici in una logica provinciale che li rendeva internazionali in tutto come in AMARCORD. Sergio Zavoli era dotato di un'ironia e una umanità che lo rendevano speciale anche quando faceva il direttore o il presidente oppure il senatore.