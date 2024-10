ESPOSIZIONE RIMINI Zavoli sammarinese con Fellini “QUASI INEDITO” Sergio Zavoli nei ritratti di famiglia dall'archivio della figlia Valentina al POSTO ANFIBIO di Rimini anche il grande giornalista con Federico Fellini a San Marino

Una gita sul Monte in un giorno feriale qualunque con i famigliari e gli amici più stretti, insieme. Un gruppo di famiglia in un'esterna davanti a Palazzo Pubblico per la foto 'turistica' consueta con Federico Fellini e la sorella Maddalena. Pure uno scatto personale a immortalare un paese e un'istituzione che ci furono sempre nella vita del grande giornalista fondatore della Radiotelevisione di Stato consociata Rai sin dal 1993. Fece visita a San Marino un'ultima volta ormai novantenne nei nostri studi di produzione per visionare l'originale televisivo del suo film-documentario storico, IL MONTE. La figlia Valentina ha voluto raccogliere una prima testimonianza di vita e lavoro del padre in una raccolta espositiva originale a cui seguiranno altri eventi (ricordo e serata al Fulgor e intitolazione della Piazzetta dell'Acqua al Borgo). Roma e Monteporzio Catone (la casa sui castelli), Rimini con la moglie la sua bambina (e il “gatto bianco” amatissimo), San Marino in un inedito esclusivo per i nostri media.

Intervista con Valentina Zavoli Figlia del Giornalista Sergio Zavoli e Stefania Tognoloni Posto Anfibio - Studio architettura e design creativo



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: