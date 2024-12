CONCERTI Zen APPINO Circus "solo" in Romagna Concerto indoor del tour “Sei[Solo] una terapia collettiva” di APPINO frontman degli ZEN CIRCUS al Comunale di Cesenatico

Dopo il terzo album da solista, HUMANIZE, il musicista pisano APPINO concluderà a Vicenza il suo ultimo tour-viaggio musicale introspettivo anche con la tappa romagnola in teatro a Cesenatico. Ultima giostra di un esercizio di solitudine in set acustico minimale dalla cifra intimista. UMANIZZARE dopo la prova sperimentale alternativa in “Grande raccordo animale” suo secondo disco. L'intento è cercare di superare la perfezione tecnologica con l'arte creativa e cantautorale. Un concept album ultimo appello a non smarrire la propria imperfezione contrapposta alla gelida realtà digitale (utilizzando l'esattezza della intelligenza artificiale per rendere le macchine più umane: capaci di sbagliare come noi).

