Zerocalcare alla Festa del Cinema: "Chi si trova in sintonia con me sta un po' impicciato"

Zerocalcare

Alla Festa del Cinema di Roma Zerocalcare ha presentato la sua ultima serie televisiva. Sul red carpet anche Johnny Depp. Si è fatto attendere oltre due ore dalle fans urlanti, ma alla fine Johnny Depp ce l'ha fatta ad arrivare, nel giorno in cui presentava “Puffins”, web-serie animata, spin-off del film di animazione “Arctic – Un'avventura glaciale”, dove il divo presta la voce ad una pulcinella di mare con le sue sembianze, e con la quale Depp ha scherzato a favore dei fotografi. Presentato anche “Promises”, produzione italo-francese diretto da Amanda Stehers, con un Pierfrancesco Favino internazionale che recita in perfetto inglese.









Lanciata la nuova serie Netflix di Zerocalcare, “Strappare lungo i bordi”, sulla piattaforma da novembre. Michele Rech, questo il suo vero nome, da' una definizione singolare di chi si trova in sintonia con lui. Oggi l'artista vanta grande notorietà, non la teme avendo iniziato come personaggio schivo e riservato? E data la sua attitudine a raccontare l'attualità, potrebbe trovare spunto da tutto quello che sta succedendo attorno a noi?

Nel video l'intervista a Zerocalcare