ANIMAZIONE RSM Zootropoliterapia è ancora un'utopia normale Disney ZOOTROPOLIS continua nella parte 2 evoluzione geniale della prima ancora miglior classico DISNEY degli ultimi 15 anni per la settimana animata di San Marino Cinema al Concordia

Judy e Nick indagano stavolta sull'intrusione del serpente Gary nello 'zoo-mondo': un rettile ladro (allontanato e da sempre considerato pericoloso) non era mai entrato a ZOOTROPOLIS. Qualcuno però li pensa conniventi... tra momenti assurdi e comicità nonsense la corsa continua come prima. Un'idea complicata in un cartone ancora ben disegnato e colorato ma molto avanzato nella storia sociale e nelle tematiche attuali: inclusione, diversità, casa (habitat) e ambiente (accoglienza e immigrazione). LA ZOOTOPIA è ancora un'utopia nel sequel della metropoli moderna ci sono sempre vecchi animali incapaci di cambiare. Il film animato si svolge come un poliziesco complicato e un videogioco collegato a mappe e step diversi con la soluzione finale. Bestie e bestiole di specie varie, fin troppo antropomorfi, per nascondersi meglio utilizzano il pregiudizio oppure vanno dalla terapeuta per animali instabili che faticano a stare insieme (o in coppia...).

