1° maggio: buon afflusso turistico sul Titano e in riviera

In questo primo maggio, in tanti hanno approfittato della bella giornata di sole, per una gita in Riviera a Rimini. Chi per una passeggiata sul lungomare e praticare attività fisica, chi per uno dei primi bagni di stagione in vista dell'estate o una camminata sul bagnasciuga, chi per crogiolarsi al sole con temperature che, nelle ore più calde, hanno superato i 28°. Si stima che siano almeno 10 milioni, tra italiani e stranieri, coloro che hanno approfittato dell'ultimo ponte di primavera, fino a domenica prossima, per una breve vacanza, generando un giro d'affari superiore ai 4 miliardi di euro.

Discreto flusso turistico anche in Repubblica, a partire dalla tarda mattinata e fino a metà pomeriggio. Parcheggi del centro storico pressochè pieni, per diverse ore. Quasi pieno anche il grande parcheggio coperto. Alla funivia, a Borgo Maggiore, alle 15 risultavano oltre 1.600 i turisti in salita verso San Marino Città e fino alle 16:30 circa il flusso è stato piuttosto sostenuto. Sul fronte alberghiero il Presidente Usot Rossano Ercolani stima circa in un 90% circa, l'occupazione, in questi giorni, delle camere d'albergo.