100 milioni di euro a tasso zero dalla Bce alla Banca Centrale di San Marino

Nel video l'intervista a Catia Tomasetti

Il Consiglio Direttivo della BCE ha accolto la richiesta avanzata da BCSM di beneficiare di una linea di liquidità precauzionale a supporto delle istituzioni finanziarie sammarinesi in presenza di possibili disfunzioni del mercato dovute al periodo emergenziale da COVID-19. Lo hanno ufficializzato oggi la Banca Centrale Europea e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. La linea di credito, di importo massimo pari a 100 milioni di euro, sarà valida fino al 30 giugno 2021, salvo diverse intese tra la BCE e la BCSM. Per Il Segretario alle Finanze Marco Gatti “è il primo mattone nella costruzione di una San Marino capace di guardare al proprio futuro con maggiore serenità e aperta verso un percorso di sviluppo”. “È il frutto di un lavoro incessante e costruttivo - prosegue Gatti - portato avanti in questi mesi dal Governo ma, in particolare dalla BCSM, al cui presidente, Catia Tomasetti va il nostro più sentito ringraziamento”.

Nel video la Presidente Tomasetti commenta l'accordo BCE-BCSM e spiega come verranno utilizzati i 100 milioni