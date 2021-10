14° Congresso FUPI CSdL, il Segretario uscente Bacciocchi: " I servizi Pa sono essenziali" Dura lettera di accuse di Alessio Muccioli sull'organizzazione interna alla Confederazione

Al Palace Hotel il 14° Congresso della Federazione Pubblico Impiego CSdL, sul tema "Il valore del lavoro nei servizi pubblici: un bene di tutti". 35 in totale i delegati, il 70% dei quali sono donne. Nella relazione del Segretario FUPI uscente, Antonio Bacciocchi un ampio riferimento alla essenzialità dei servizi della Pa, a partire dalla sanità, fondamentali per superare la crisi sanitaria. Ribadito il no ai tagli nella scuola, anzi, - si è detto - bisogna investire nell'adeguamento tecnologico e strutturale; elencate le troppe criticità nel sistema sanitario, nella gestione dell'ospedale e nella medicina di base. Per Bacciocchi è necessario il nuovo Atto Organizzativo e occorre rimettere al centro le persone che lavorano all'Iss. Focus sulle Aziende di Stato, “che devono rimanere pubbliche al 100%, interrompendo la tendenza ad esternalizzare i servizi”. Quindi la complessa situazione delle Poste. E infine il focus sul rinnovo del contratto, la cui parte normativa è scaduta nel 2012, chiedendo di avviare quanto prima il confronto.

Irrompe nei lavori della mattinata la lettera al Congresso, di Alessio Muccioli, per 12 anni Segretario di Federazione, oggi funzionario e pronto a dimettersi. Un lungo sfogo per denunciare “attacchi personali tesi a screditarmi” – spiega. All'origine, in estrema sintesi – prosegue la lettera – ci sarebbe un problema politico, di democrazia, all'interno della Confederazione, ovvero la mancanza di un rappresentante del pubblico impiego nel Confederale, a sola trazione Industria. E punta il dito in particolare su Enzo Merlini che lo avrebbe dichiarato inidoneo al ruolo di Segretario Confederale ma senza, a suo dire, addurre criteri oggettivi. Una questione di organizzazione interna che continuerà a far discutere.

Nel video l'intervista del Segretario FUPI uscente, Antonio Bacciocchi sui temi congressuali.

