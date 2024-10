SINDACATO 17° Congresso della CDLS, Giardinieri: "toccati una miriade di problemi" Domani si arriverà alla mozione finale che darà la linea guida della Confederazione per i prossimi tre anni

Si è aperto ieri sera con il discorso del Segretario Generale uscente Milena Frulli il 17° congresso della CDLS. Tanti i temi sul tavolo: la denatalità, l'intelligenza artificiale per quanto riguarda il mondo del lavoro in senso stretto, la settimana corta e la flessibilità. Domani ci saranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio Confederale

Che tipo di congresso è stato Vice-Segretario Giardinieri? È stato un congresso molto interessante e con moltissimi interventi, una relazione da parte del Segretario Generale uscente, la professoressa Mirjana Frulli, molto articolata, che ha fatto seguito alle tesi congressuali che hanno toccato una miriade di problemi. Quindi noi ci aspettiamo grandi contributi da parte dei nostri delegati e delegate e domani mattina si concluderà con un'ulteriore tornata di interventi che approfondiranno gli ultimi punti per poi arrivare alla mozione finale che darà la linea guida della Confederazione per i prossimi tre anni.

