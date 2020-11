18 novembre 1945: nasce l'Associazione Industriali ed Artigiani

Anis compie 75 anni. Non è un caso che la storia dell’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese cominci nel 1945, perchè la storia dell’industria manifatturiera a San Marino coincide, nei fatti, proprio con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sebbene neutrale, anche la Repubblica di San Marino uscì duramente provata dagli eventi bellici. In pieno clima di ricostruzione l’economia del Titano a metà degli anni Quaranta iniziò la propria trasformazione, da rurale a produttiva. Fino a quel 18 novembre: i documenti dell’epoca infatti ricordano proprio in quella data la costituzione dell’Associazione Industriali ed Artigiani, che raccolse l’adesione di 25 imprenditori industriali e 17 artigiani.





Nel corso degli anni l’industria sammarinese si è sviluppata in maniera considerevole, così come è diventata sempre più rilevante l’incidenza dei settori manifatturiero e dei servizi nella composizione del Prodotto Interno Lordo di San Marino. Anis ha svolto un ruolo da protagonista nella crescita dell’economia sammarinese ed è cresciuta con essa, fino ad arrivare ad oggi, con l’associazione che rappresenta circa 300 aziende associate e circa 6 mila dipendenti.