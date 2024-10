301 Filmont: quando l'intraprendenza incontra la professionalità

Nel video le interviste a Letizia Fabbri, presidente 301 Filmont; Federico Colicchio, Marco Gentili, e Alessandro Canini, amministratori 301 Filmont.

Un sogno che si avvera. Dietro: una visione, tanta intraprendenza e perseveranza. Dentro: la volontà di mettersi in gioco e dare al Paese quel quid che mancava. L'intuizione di Letizia Fabbri, Alessandro Canini e Federico Colicchio, stuntmen professionisti con una prestigiosa carriera in Italia e all'estero, affiancati dal regista/produttore riminese Marco Gentili, attivo da tempo negli Stati Uniti, ha portato, dopo quasi due anni, alla nascita di 301 Filmont, casa di produzione cinematografica con sede sul Titano.

Classificata da San Marino Innovation come startup tecnologica di primo livello, l'idea – spiegano – è quella di diventare un punto di riferimento per la Repubblica e il centro Italia. Basilare l'esperienza maturata all'estero dai ragazzi.

Spicca il corto Aurum di Marco Gentili, già in selezione al The North Film Festival di New York, la prima a Broadway a dicembre; prodotto anche il corto Agape del regista esordiente Alessio Petrillo; in cantiere, poi due progetti documentaristici da realizzare tra fine 2024 e inizio 2025, e un lungometraggio l'anno prossimo girato quasi in toto a San Marino. In fase di ultimazione anche la serie animata Woodland, che porta i simboli della Romagna nel mondo.

Non solo stunt, fondamentale la formazione di tutti i professionisti del settore cinema. “Per dare – dicono – un futuro al nostro mestiere”.

Nel video le interviste a Letizia Fabbri, presidente 301 Filmont; Federico Colicchio, Marco Gentili, e Alessandro Canini, amministratori 301 Filmont.