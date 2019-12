5G cinese e sicurezza: dibattito aperto in Italia, tema discusso anche a San Marino

All'interno del dibattito politico italiano e, in parte, anche in quello sammarinese torna il tema del 5G e della sicurezza. Dopo la relazione del Copasir in cui si parla di possibili rischi legati all'ingresso di aziende cinesi in questa tecnologia, è intervenuto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ha invitato a valutare "con attenzione" la relazione, perché, "attiene alla sicurezza nazionale". Quello del 5G, cioè la nuova generazione di telecomunicazioni ultraveloci per reti mobili, è un argomento dibattuto a livello internazionale. L'amministrazione degli Stati Uniti, infatti, esorta gli alleati a non far entrare i cinesi in questo settore.

Dibattito che si sta sviluppando anche a San Marino visto che il Titano ha scelto la multinazionale cinese Zte per realizzare la nuova rete mobile di proprietà dello Stato. All'interno della politica c'è chi chiede di verificare il progetto sammarinese con Zte. Sui social network, luogo di confronto di queste ore, c'è chi parla di una questione geopolitica oltre che tecnica. Ad oggi, gli accordi tra San Marino e l'azienda cinese proseguono. La multinazionale ha già consegnato gli apparati per lo sviluppo della nuova rete statale che sfrutterà il 4G. Il 5G, infatti, sarà relegato, in una prima fase, ad alcuni punti definiti "strategici" del territorio. Solo quando il 5G sarà commerciale, come è stato reso noto nei mesi scorsi, allora si procederà con il suo sviluppo.