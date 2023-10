60 anni di Cassa Edile: le celebrazioni tra mutualità e tutele Una delle eccellenze sammarinesi, al quale politica e mondo del lavoro, ha riconosciuto i meriti di volano dell'economia nel rispetto dei lavoratori

La Cassa Edile ha festeggiato i 60 anni, ieri l'udienza a Palazzo dai Capitani Reggenti e oggi le celebrazioni vere e proprie con un evento al Kursaal nel quale è stato ricordato il valore di un ente che negli anni, nonostante le crisi, ha lavorato per tutelare e rilanciare uno dei volani dell'economia sammarinese: l'edilizia.

Nel 1963 erano oltre 500 gli iscritti, oggi scesi a 267. Alcuni di loro presenti all'evento, che ha visto la partecipazione dei Segretari al Lavoro Teodoro Lonfernini e al Territorio Stefano Canti, proprio a loro, insieme al presidente della cassa edile Pier Marino Sarti, il compito di consegnare attestati celebrativi nel ricordo di chi ha contribuito a far crescere l'organizzazione: dai primi presidenti ai dipendenti.

Poi la parola a Verter Casali, autore del libro 'Passato Presente Futuro', realizzato proprio in occasione di questa ricorrenza, così come un francobollo celebrativo. Infine un riconoscimento a chi, Elios Angelini, ha passato una vita al servizio della Cassa edile, Ieri per lui l'onorificenza di Sant' Agata. Oggi una medaglia d'oro e la standing ovation dei presenti.

Il riconoscimento alla Cassa Edile dei Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Stefano Canti

