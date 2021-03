8 marzo: Cdls presenta alla Reggenza una proposta in 9 punti. Uds alla politica: "Basta promesse" Tanti i messaggi inviati in occasione della Giornata internazionale della donna

Stop alla violenza sulle donne e migliori condizioni nel lavoro. La Cdls presenta “Parità e diritti oltre la pandemia”: un documento con nove proposte illustrato ai Capitani Reggenti. Un 8 marzo che diventa occasione per riflettere sulla condizione femminile. Sono ancora tante, afferma la Reggenza, "le barriere sociali e culturali da superare".

Sull'aumento delle disoccupate – circa il 70% del totale, come sottolinea la Cdls – si sofferma anche il Segretario di Stato al Lavoro. Si punta a nuove misure per favorire la presenza delle donne. Il Segretario di Stato alla Sanità ricorda le azioni messe in campo, dalla app Tecum contro la violenza domestica alla tutela della maternità, ma c'è ancora molto altro da “sperimentare”, dice. Tra le recenti iniziative di legge, l'introduzione del reato di revenge porn. La Cdls si rivolge al Consiglio chiedendo la ratifica della convenzione numero 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione di violenza e molestie.

L'Usl esorta a realizzare un “protocollo d'intesa e d'azione” contro le molestie e le discriminazioni. Unas ringrazia le tante “pioniere” che “si sono fatte strada” dimostrando che per una donna è possibile essere anche madre e lavoratrice. Per Osla, una donna che non riesce a mettere in pratica un'idea imprenditoriale “è una sconfitta per tutti”.

Sul fronte politico, il Governo rinnova l'impegno per la difesa di donne e diritti, incluso l'inserimento nei processi decisionali. Da Psd e Md una riflessione sull'importanza della partecipazione femminile alle scelte politiche. Ma non mancano i botta e risposta: proprio a Psd e Md replicano le due alleate, in Consiglio, Denise Bronzetti e Maria Luisa Berti. “Le donne ci sono – scrivono - che hanno valore, capacità e integrità”. Queste qualità, proseguono, “devono essere prima di tutto riconosciute dagli uomini”. Dall'opposizione, Rf rivendica le proposte in finanziaria per la partecipazione delle donne al lavoro e per la natalità bocciate, rimarca, dal Governo.

“Il nostro pensiero va a tutte le donne che continuano a lottare per essere rispettate”, scrive l'Authority pari opportunità. “La figura femminile viene ancora troppo spesso rappresentata con caratteristiche discriminanti”, dice invece la Commissione pari opportunità. Esplicita l'Unione donne sammarinesi: “basta l'8 marzo dei proclami e delle promesse”. Uds critica la bocciatura dell'istanza d'Arengo sul linguaggio inclusivo nella PA e chiede interventi di legge urgenti sull'economia, anche per far partecipare di più gli uomini al lavoro domestico. Torna, infine, sulla possibilità delle donne di decidere “quando e se diventare madri” senza, scrive, “criminalizzarci”. In merito a queste tematiche, l'annuncio del Pdcs: a breve la presentazione di un progetto di legge a tutela delle ragazze madri, con aiuti alle donne in gravidanza e neo-mamme in situazioni di difficoltà.

Nel video, l'intervista a Milena Frulli, segretario Federazione Pubblico Impiego Cdls

